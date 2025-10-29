Директория на компаниите
Orsted
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Orsted Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Poland в Orsted възлиза на PLN 282K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Orsted. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общо годишно
PLN 282K
Ниво
L5
Основна
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
2 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Orsted in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 320,208. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Orsted за позицията Софтуерен инженер in Poland е PLN 235,439.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Orsted

Свързани компании

  • Stripe
  • Intuit
  • Databricks
  • Netflix
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси