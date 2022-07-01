Директория на компаниите
Origami Risk Заплати

Заплатата в Origami Risk варира от $76,500 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $197,010 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Origami Risk. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $106K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $76.5K
Клиентско обслужване
$84.6K

Проектен мениджър
$100K
Продажби
$86.4K
Инженер по продажби
$182K
Мениджър софтуерно инженерство
$197K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Origami Risk е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $197,010. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Origami Risk е $100,158.

