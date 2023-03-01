Директория на компаниите
O'Reilly Media
O'Reilly Media Заплати

Заплатата в O'Reilly Media варира от $115,150 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $175,096 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на O'Reilly Media. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $139K
Специалист по данни
$115K
Продуктов дизайнер
$129K

Продуктов мениджър
$175K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в O'Reilly Media е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $175,096. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в O'Reilly Media е $134,175.

Други ресурси