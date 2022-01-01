Директория на компаниите
OneTrust
OneTrust Заплати

Заплатата в OneTrust варира от $11,914 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $323,000 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край.

Софтуерен инженер
Median $190K
Мениджър на софтуерно инженерство
Median $323K
Продуктов дизайнер
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Счетоводител
$69.7K
Корпоративно развитие
$232K
Обслужване на клиенти
$117K
Успех на клиентите
$62.5K
Информационен технолог (ИТ)
$72.9K
Консултант по управление
$63.2K
Маркетинг
$224K
Маркетингови операции
$90.5K
Проектен мениджър
Median $135K
Рекрутър
$11.9K
Продажби
$159K
Инженер по продажби
$121K
Технически мениджър на акаунти
$97.5K
Мениджър на технически програми
$112K
Рисков капиталист
$62.3K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В OneTrust, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

