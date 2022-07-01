Директория на компаниите
OneSpace
OneSpace Заплати

Медианната заплата на OneSpace е $75,375 за Специалист по данни . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на OneSpace. Последно актуализирано: 11/28/2025

Специалист по данни
$75.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в OneSpace е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $75,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в OneSpace е $75,375.

Други ресурси

