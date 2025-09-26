Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in United States в OneMain Financial възлиза на $127K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на OneMain Financial. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
OneMain Financial
Product Manager
Baltimore, MD
Общо годишно
$127K
Ниво
-
Основна
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12K
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в OneMain Financial?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at OneMain Financial in United States sits at a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial for the Продуктов мениджър role in United States is $133,000.

