OneMagnify Заплати

Заплатата в OneMagnify варира от $69,650 общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $115,000 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на OneMagnify. Последно актуализирано: 11/27/2025

Специалист по данни
Median $115K
Бизнес анализатор
$106K
Анализатор на данни
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтуерен инженер
$106K
Най-високо платената позиция в OneMagnify е Специалист по данни с годишно общо възнаграждение от $115,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в OneMagnify е $106,149.

