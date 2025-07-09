Директория на компаниите
Omnicom Media Group
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Omnicom Media Group Заплати

Диапазонът на заплатите на Omnicom Media Group варира от $44,100 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг in United States в долния край до $115,280 за Архитект на решения in United Kingdom в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Omnicom Media Group. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Копирайтер
$63.2K
Експерт по данни
$64.4K
Маркетинг
$44.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Продажби
$48.5K
Архитект на решения
$115K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Omnicom Media Group is Архитект на решения at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $115,280. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omnicom Media Group is $63,230.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Omnicom Media Group

Свързани компании

  • Airbnb
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Square
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси