Omnicom Group
    • За

    Omnicom Group Inc. Omnicom's branded networks and specialty firms provide services in four disciplines: advertising, customer relationship management, public relations and specialty services.

    omnicomgroup.com
    Уебсайт
    1986
    Година на основаване
    30,870
    Брой служители
    $10B+
    Прогнозирани приходи
    Централа

