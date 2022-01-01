Директория на компаниите
Omnicell
Omnicell Заплати

Диапазонът на заплатите на Omnicell варира от $48,108 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $278,600 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Omnicell. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $135K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $48.1K
Бизнес анализатор
$108K

Информационен технолог (ИТ)
$279K
Машинен инженер
$79.6K
Продуктов дизайнер
$145K
Рекрутер
$122K
Ръководител софтуерно инженерство
$203K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Omnicell, е Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $278,600. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Omnicell, е $128,700.

Други ресурси