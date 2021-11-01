Директория на компаниите
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Заплати

Диапазонът на заплатите на OMERS Private Equity варира от $60,300 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $143,503 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на OMERS Private Equity. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Административен асистент
$62.2K
Експерт по данни
$112K
Финансов анализатор
$60.3K

Маркетинг
$96.5K
Софтуерен инженер
$75.2K
Ръководител софтуерно инженерство
$144K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в OMERS Private Equity, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $143,503. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в OMERS Private Equity, е $85,853.

