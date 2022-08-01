Директория на компаниите
Omega Healthcare
Omega Healthcare Заплати

Диапазонът на заплатите на Omega Healthcare варира от $2,229 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $16,535 за Графичен дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Omega Healthcare. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Обслужване на клиенти
$2.3K
Графичен дизайнер
$16.5K
Човешки ресурси
$2.2K

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Omega Healthcare, е Графичен дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $16,535. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Omega Healthcare, е $2,270.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Omega Healthcare

