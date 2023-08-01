Директория на компаниите
Olympus Заплати

Диапазонът на заплатите на Olympus варира от $54,150 в общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $188,438 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Olympus. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $130K
Счетоводител
$72.4K
Биомедицински инженер
$99.5K

Анализатор на данни
$104K
Хардуерен инженер
$54.2K
Маркетинг
$180K
Машинен инженер
$97.5K
Продуктов дизайнер
$188K
Продуктов мениджър
$93.6K
Продажби
$157K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Olympus, е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $188,438. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Olympus, е $101,696.

