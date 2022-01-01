Директория на компаниите
Okta Заплати

Заплатата в Okta варира от $66,000 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $868,333 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Okta. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Продуктов мениджър
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Маркетинг
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Продукт маркетинг мениджър

Инженер по продажби
Median $200K
Продажби
Median $195K
Архитект на решения
Median $213K

Архитект облачна сигурност

Технически програмен мениджър
Median $220K
Продуктов дизайнер
Median $143K

ЮИкс дизайнер

Информационен технолог (ИТ)
Median $185K
Бизнес операции
Median $240K
Бизнес аналитик
Median $257K
Клиентско обслужване
Median $150K
Програмен мениджър
Median $249K
Рекрутър
Median $166K
Административен асистент
Median $66K
Счетоводител
$310K

Техникъл акаунтънт

Мениджър бизнес операции
$210K
Бизнес развитие
$76.5K
Ръководител на екипа
$169K
Успех на клиентите
$149K
Аналитик данни
$213K
Специалист по данни
$206K
Финансов аналитик
$221K
Човешки ресурси
$184K
Правни въпроси
$214K
Аналитик по киберсигурност
$145K
Технически Account Manager
$141K
Технически писател
Median $144K
УИ изследовател
$118K
График на придобиване

33.4%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Okta, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.4% се придобива в 1st-ГОД (33.40% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

No cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Okta, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

No cliff

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Okta е Мениджър софтуерно инженерство at the Sr. Director level с годишно общо възнаграждение от $868,333. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Okta е $213,060.

