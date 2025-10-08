Директория на компаниите
Nuro
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Продъкшън софтуер инженер

Nuro Продъкшън софтуер инженер Заплати

Възнаграждението за Продъкшън софтуер инженер in United States в Nuro възлiza на $273K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $296K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nuro. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$273K
$183K
$70K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Добави възнагр.Сравни нива
лого на Nuro

$10K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Nuro, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продъкшън софтуер инженер в Nuro in United States е с годишно общо възнаграждение от $605,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nuro за позицията Продъкшън софтуер инженер in United States е $310,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Nuro

Свързани компании

  • Credit Karma
  • Epic Games
  • Gem
  • AutoX
  • Haven Life
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси