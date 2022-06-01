Директория на компаниите
Novant Health
Novant Health Заплати

Заплатата в Novant Health варира от $44,845 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $148,852 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Novant Health. Последно актуализирано: 10/23/2025

Клиентско обслужване
$46.4K
Специалист по данни
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Novant Health е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $148,852. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Novant Health е $46,365.

