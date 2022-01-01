Директория на компаниите
Nova Credit
Nova Credit Заплати

Заплатата в Nova Credit варира от $110,550 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $174,125 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Nova Credit. Последно актуализирано: 10/23/2025

Софтуерен инженер
Median $135K
Специалист по данни
$113K
Правни въпроси
$143K

Маркетинг
$156K
Продуктов мениджър
$174K
Рекрутър
$111K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Nova Credit е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $174,125. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nova Credit е $138,784.

