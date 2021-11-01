Директория на компаниите
NOV
NOV Заплати

Заплатата в NOV варира от $50,250 общо възнаграждение годишно за Операции клиентско обслужване в долния край до $208,035 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на NOV. Последно актуализирано: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Специалист по данни
Median $82.5K
Софтуерен инженер
Median $94.5K
Архитект на решения
Median $149K

Бизнес развитие
$191K
Операции клиентско обслужване
$50.3K
Мениджър анализ на данни
$208K
Продуктов дизайнер
$109K
Продуктов мениджър
$136K
Проектен мениджър
$96.9K
Инженер по продажби
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Липсва вашата длъжност?

ЧЗВ


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в NOV е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $208,035. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NOV е $109,450.

Свързани компании

  • ExxonMobil
  • Phillips 66
  • Dominion Energy
  • Halliburton
  • Marathon Petroleum
  • Вижте всички компании ➜

