Директория на компаниите
Nous
Работите тук? Заявете вашата компания

Nous Заплати

Заплатата в Nous варира от $14,634 общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $96,515 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Nous. Последно актуализирано: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бизнес развитие
$14.6K
Управленски консултант
$63.6K
Маркетинг
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Софтуерен инженер
$96.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Nous е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $96,515. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nous е $62,009.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Nous

Свързани компании

  • Tesla
  • SoFi
  • Uber
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси