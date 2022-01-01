Директория на компаниите
Notion
Notion Заплати

Заплатата в Notion варира от $69,964 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $531,500 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Notion. Последно актуализирано: 10/23/2025

Софтуерен инженер
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Median $186K
Продуктов дизайнер
Median $440K

Продуктов мениджър
Median $395K
Продажби
Median $230K
Счетоводител
$90.5K
Мениджър бизнес операции
$226K
Бизнес аналитик
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Човешки ресурси
$70K
Маркетинг
$175K
Програмен мениджър
$187K
Рекрутър
$209K
Мениджър софтуерно инженерство
$128K
Цялостни възнаграждения
$186K
УИ изследовател
$170K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Notion, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window.

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Notion е Софтуерен инженер at the L4 level с годишно общо възнаграждение от $531,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Notion е $202,475.

Други ресурси