Notable Health
Notable Health Заплати

Заплатата в Notable Health варира от $109,450 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $280,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Notable Health. Последно актуализирано: 10/23/2025

Софтуерен инженер
Median $150K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $280K
Аналитик данни
$109K

Маркетинг
$171K
Продуктов мениджър
$151K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Notable Health е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $280,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Notable Health е $150,750.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Notable Health

