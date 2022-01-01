Директория на компаниите
NortonLifeLock
NortonLifeLock Заплати

Заплатата в NortonLifeLock варира от $21,883 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $273,360 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на NortonLifeLock. Последно актуализирано: 10/23/2025

Софтуерен инженер
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $200K
Бизнес аналитик
$157K

Бизнес развитие
$159K
Клиентско обслужване
$194K
Мениджър анализ на данни
$233K
Специалист по данни
$71.8K
Финансов аналитик
$141K
Маркетинг
$189K
Маркетингови операции
$85.4K
Продуктов дизайнер
Median $109K
Програмен мениджър
$273K
Проектен мениджър
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Мениджър софтуерно инженерство
$152K
Архитект на решения
$239K
Технически програмен мениджър
$209K
График на придобиване

30%

ГОД 1

30%

ГОД 2

40%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В NortonLifeLock, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 30% се придобива в 1st-ГОД (30.00% годишно)

  • 30% се придобива в 2nd-ГОД (30.00% годишно)

  • 40% се придобива в 3rd-ГОД (40.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в NortonLifeLock е Програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $273,360. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NortonLifeLock е $154,087.

