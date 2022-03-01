Директория на компаниите
Northwestern University
Northwestern University Заплати

Заплатата в Northwestern University варира от $32,401 общо възнаграждение годишно за Операции клиентско обслужване в долния край до $502,500 за Лекар в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Northwestern University. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $80K

Фул-стак софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Специалист по данни
Median $62K
Механичен инженер
Median $40K

Клиентско обслужване
Median $33.3K
Инженер материали
Median $45K
Проектен мениджър
Median $80K
Биомедицински инженер
$58.1K
Бизнес аналитик
$101K
Бизнес развитие
$83.7K
Операции клиентско обслужване
$32.4K
Аналитик данни
$74.4K
Информационен технолог (ИТ)
$85.6K
Лекар
$503K
Продуктов мениджър
$89.6K
УИ изследовател
$140K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Northwestern University е Лекар at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $502,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Northwestern University е $80,000.

