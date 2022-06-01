Директория на компаниите
Nortal
Nortal Заплати

Заплатата в Nortal варира от $38,904 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $121,605 за Човешки ресурси в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $78K
Специалист по данни
$77.3K
Човешки ресурси
$122K

Проектен мениджър
$41.3K
Рекрутър
$38.9K
Архитект на решения
$81.9K
ЧЗВ

