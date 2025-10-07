Директория на компаниите
Nord Security
Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in Germany в Nord Security възлиза на €87.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nord Security. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна заплата
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Общо годишно
€87.5K
Ниво
Senior
Основна
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Nord Security?

€142K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Nord Security in Germany е с годишно общо възнаграждение от €95,251. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nord Security за позицията Бекенд софтуер инженер in Germany е €86,093.

