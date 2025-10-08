Директория на компаниите
Noon Бекенд софтуер инженер Заплати в Greater Cairo

Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in Greater Cairo в Noon възлиза на EGP 1.25M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Noon. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна заплата
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Общо годишно
EGP 1.25M
Ниво
L1
Основна
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Бонус
EGP 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Noon?

EGP 7.92M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Noon in Greater Cairo е с годишно общо възнаграждение от EGP 1,251,828. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Noon за позицията Бекенд софтуер инженер in Greater Cairo е EGP 1,246,946.

