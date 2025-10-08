Директория на компаниите
Работите тук? Заявете вашата компания
Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in United Arab Emirates в Noon възлиза на AED 276K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Noon. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна заплата
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Общо годишно
AED 276K
Ниво
SDE 2
Основна
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Noon?

AED 588K

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Noon in United Arab Emirates е с годишно общо възнаграждение от AED 408,034. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Noon за позицията Бекенд софтуер инженер in United Arab Emirates е AED 300,073.

Други ресурси