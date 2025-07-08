Директория на компаниите
Nissha Medical Technologies
Nissha Medical Technologies Заплати

Медианната заплата на Nissha Medical Technologies е $60,300 за Механичен инженер . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Nissha Medical Technologies. Последно актуализирано: 11/24/2025

Механичен инженер
$60.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Nissha Medical Technologies е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $60,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nissha Medical Technologies е $60,300.

