Директория на компаниите
Ninja Van
Ninja Van Заплати

Заплатата в Ninja Van варира от $39,960 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $145,972 за Корпоративно развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ninja Van. Последно актуализирано: 11/24/2025

Продуктов дизайнер
Median $48.3K
Бизнес анализатор
$44K
Корпоративно развитие
$146K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Маркетинг
$49.9K
Продуктов мениджър
$41.1K
Софтуерен инженер
$40K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ninja Van е Корпоративно развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $145,972. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ninja Van е $46,161.

Други ресурси

