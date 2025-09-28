Директория на компаниите
Nineleaps
Nineleaps Аналитик данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Аналитик данни in India в Nineleaps възлиза на ₹892K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nineleaps. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹892K
Ниво
-
Основна
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Nineleaps?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Аналитик данни в Nineleaps in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,554,706. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nineleaps за позицията Аналитик данни in India е ₹892,236.

