Разгледайте по различни длъжности
Nine Energy Service offers proven and deep expertise on the industry is most complex wells, making us suited to help you improve the economics and performance on your next project.
Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече →
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.
Препоръчани работни места
Свързани компании
Други ресурси