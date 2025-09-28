Директория на компаниите
Nikola Motor
Nikola Motor Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Nikola Motor възлиза на $135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nikola Motor. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Nikola Motor
Software Engineer
Phoenix, AZ
Общо годишно
$135K
Ниво
P6
Основна
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
5 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Nikola Motor?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Софтуерен инженер hos Nikola Motor in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $185,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nikola Motor for Софтуерен инженер rollen in United States er $115,000.

