Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Nihilent възлиза на ₹416K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nihilent. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Nihilent
System Analyst
Pune, MH, India
Общо годишно
₹416K
Ниво
L3
Основна
₹364K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹52K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Nihilent?

₹13.95M

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Nihilent in India е с годишно общо възнаграждение от ₹491,989. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nihilent за позицията Софтуерен инженер in India е ₹369,118.

