Nielsen
Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Nielsen варира от ₹1.72M на year за Software Engineer до ₹6.7M на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.27M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nielsen. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Nielsen?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Nielsen in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,700,199. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nielsen за позицията Софтуерен инженер in India е ₹2,270,310.

Други ресурси