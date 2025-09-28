Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Nielsen варира от $173K на year за Senior Product Manager до $189K на year за Director. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $174K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nielsen. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
