Директория на компаниите
Nielsen
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

Nielsen Продуктов дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United States в Nielsen възлиза на $89K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nielsen. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Nielsen
Product Designer
hidden
Общо годишно
$89K
Ниво
-
Основна
$82K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$7K
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Nielsen?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Nielsen in United States е с годишно общо възнаграждение от $144,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nielsen за позицията Продуктов дизайнер in United States е $95,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Nielsen

Свързани компании

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси