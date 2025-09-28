Директория на компаниите
Nielsen
Възнаграждението за Бизнес аналитик in United States в Nielsen възлiza на $93.5K на year за Business Analyst. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $65.5K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nielsen. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Nielsen?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Nielsen in United States е с годишно общо възнаграждение от $137,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nielsen за позицията Бизнес аналитик in United States е $65,500.

