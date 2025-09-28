Възнаграждението за Бизнес аналитик in United States в Nielsen възлiza на $93.5K на year за Business Analyst. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $65.5K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nielsen. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***