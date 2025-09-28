Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в NICE варира от $92.3K на year за Software Engineer до $218K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $128K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NICE. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
