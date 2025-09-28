Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Инженер по продажби in Canada в NICE възлиза на CA$203K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NICE. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$203K
Ниво
L2
Основна
CA$156K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$46.4K
Години в компанията
4 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в NICE?

CA$226K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в NICE in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$211,483. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NICE за позицията Инженер по продажби in Canada е CA$203,179.

