NICE
NICE Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in Israel в NICE възлiza на ₪119K на year за Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in Israel възлiza на ₪112K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NICE. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в NICE?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в NICE in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪130,243. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NICE за позицията Продуктов мениджър in Israel е ₪115,856.

