Възнаграждението за Продуктов мениджър in Israel в NICE възлiza на ₪119K на year за Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in Israel възлiza на ₪112K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NICE. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
