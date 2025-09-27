Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в nference варира от ₹2.18M на year за Software Engineer до ₹5.55M на year за Staff Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.94M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на nference. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Software Engineer
(Начално ниво)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в nference?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в nference in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,550,144. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в nference за позицията Софтуерен инженер in India е ₹2,944,438.

