Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в nference варира от ₹2.18M на year за Software Engineer до ₹5.55M на year за Staff Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.94M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на nference. Последна актуализация: 9/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност