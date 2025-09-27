Директория на компаниите
nference
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

nference Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in India в nference възлиза на ₹4.06M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на nference. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна заплата
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹4.06M
Ниво
Senior
Основна
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
0 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в nference?

₹13.95M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,615 хил.+ (понякога ₹2,6150 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в nference in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,427,304. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в nference за позицията Специалист по данни in India е ₹4,064,259.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за nference

Свързани компании

  • EdCast
  • Socialbakers
  • Blue Canyon Technologies
  • Arcesium
  • Zoho
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси