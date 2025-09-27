Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в NextRoll варира от $155K на year за EIC2 до $190K на year за EIC3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $180K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NextRoll. Последна актуализация: 9/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
