NEXT Trucking
NEXT Trucking Заплати

Заплатата в NEXT Trucking варира от $100,500 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $180,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на NEXT Trucking. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $180K
Бизнес аналитик
$101K
Продуктов дизайнер
$162K

Софтуерен инженер
$164K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в NEXT Trucking е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $180,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NEXT Trucking е $162,938.

