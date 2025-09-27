Директория на компаниите
Next Matter
  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

Next Matter Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Ireland в Next Matter възлиза на €122K на year. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна заплата
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Общо годишно
€122K
Ниво
hidden
Основна
€122K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Next Matter?

€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Next Matter in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €148,617. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Next Matter за позицията Мениджър софтуерно инженерство in Ireland е €121,538.

Други ресурси