Next Insurance
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Next Insurance Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Israel в Next Insurance възлиза на ₪366K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Next Insurance. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна заплата
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общо годишно
₪366K
Ниво
lc 2
Основна
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Next Insurance?

₪562K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Next Insurance in Israel sits at a yearly total compensation of ₪425,547. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Софтуерен инженер role in Israel is ₪369,637.

