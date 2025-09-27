Директория на компаниите
Next Insurance
Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Israel в Next Insurance варира от ₪290K до ₪423K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Next Insurance. Последна актуализация: 9/27/2025

Средно общо възнаграждение

₪333K - ₪380K
Israel
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₪290K₪333K₪380K₪423K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

₪562K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Next Insurance in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪422,799. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Next Insurance за позицията Човешки ресурси in Israel е ₪290,226.

Други ресурси