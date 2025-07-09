Директория на компаниите
Newgen Software Заплати

Заплатата в Newgen Software варира от $8,425 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $30,571 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Newgen Software. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $12.6K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Бизнес аналитик
$16K
Специалист по данни
$13.8K

Продуктов дизайнер
$8.4K
Продуктов мениджър
$30.6K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Newgen Software is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $30,571. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newgen Software is $13,824.

