Директория на компаниите
Newfold Digital
Работите тук? Заявете вашата компания

Newfold Digital Заплати

Заплатата в Newfold Digital варира от $19,127 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $171,353 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Newfold Digital. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $19.1K

Бекенд софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $50.8K
Аналитик данни
$83.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Информационен технолог (ИТ)
$109K
Продуктов мениджър
$55.9K
Проектен мениджър
$53.8K
Продажби
$63.7K
Аналитик по киберсигурност
$132K
Архитект на решения
$171K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Newfold Digital е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $171,353. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Newfold Digital е $63,700.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Newfold Digital

Свързани компании

  • Aryaka Networks
  • Yonder
  • Yardi
  • Sureify
  • Andela
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси