Nepal Telecom
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Nepal в Nepal Telecom варира от NPR 1.28M до NPR 1.75M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nepal Telecom. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$9.9K - $11.7K
Nepal
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Nepal Telecom?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Nepal Telecom in Nepal е с годишно общо възнаграждение от NPR 1,749,652. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nepal Telecom за позицията Софтуерен инженер in Nepal е NPR 1,278,007.

